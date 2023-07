Угорська авіакомпанія висадила з літака травмованого українського військового

В аеропорту Тель-Авіва з літака примусово висадили українського ветерана, який втратив ногу на війні.

Це зробили працівники угорської авіакомпанії Wizz Air. Після інциденту вони пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення на офіційній сторінці, пише Українська Правда.

Український військовий не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки, зазначило видання Nexta.

Там додали, що військовий розповів, що втратив ногу на війні та летить до своєї родини в Україну.

«Він плакав і кричав: «Як я потраплю додому?» Показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних», – повідомили у виданні.A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to WarsawThe man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine. He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Також там зазначили, що під час рейсу він простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і тому був змушений покинути рейс.

«Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги», – заявили після інциденту у Wizz Air.

Вони додали, що якщо працівники компанії помітять, що хтось з пасажирів має певні захворювання, які можуть спричинити їм шкоду під час подорожі, то зобов’язані відмовити їм у посадці до пункту призначення.

«У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту», – також наголосили в Wizz Air.

Вони зазначили, що шкодують про цей інцидент і розслідують його обставини.

Агентство Телевидения Новости