За минулий тиждень на деокупованій території Харківщини через вибухи постраждали 4 дорослих та дитина – ДСНС

Сапери Харківського гарнізону та зведеного загону ДСНС продовжують працювати в Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах. З початку повномасштабної війни обстежили 3,2 тис. га території, 2,1 тис. км ЛЕП, виявлено та знешкоджено 72 795 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«За минулий тиждень сапери виїжджали на знешкодження ВНП 286 разів, було виявлено та знищено 475 боєприпасів. На деокупованій території сталося 5 підривів на вибухонебезпечних предметах, в результаті 5 цивільних осіб постраждало, з яких 1 дитина», – йдеться у повідомленні.

Так, 3 липня внаслідок детонації ВНП постраждав 31-річний житель міста Ізюм. З множинним пораненням ніг та рук його було госпіталізовано до лікарні. 4 липня в Ізюмському районі на території Пісківського лісництва 70-річна жінка наступила на протипіхотну міну – отримала мінно-вибухову травму й ампутацію правої ступні, госпіталізована до лікарні.

6 липня сталося три нещасні випадки, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами. Перший – підрив дорожньої спеціалізованої техніки у селищі Печеніги Чугуївського району. Грейдер дорожньої служби наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху 53-річний водій отримав легкі поранення.

В цей же день при виконанні польових робіт трактор наїхав на протитанкову міну – подія сталася біля села Курулька Барвінківської громади Ізюмського району. Водій отримав мінно-вибухову травму та був госпіталізований до медичного закладу.

6 липня в селі Довгеньке Куп’янського району 15-річний підліток знайшов біля річки порох у пакеті і кинув у багаття. Сталася детонація й спалах, в результаті чого підліток отримав опіки обличчя обох рук, грудної клітини та ніг. Його було доставлено до опікового центру однієї з лікарень Харкова.

«Вкотре звертаюсь до жителів деокупованих територій – не нехтуйте правилами безпеки. При виявленні будь-яких підозрілих предметів негайно телефонуйте за номерами 101, 102 та 112, щоб до місця прибули відповідні фахівці та знешкодили ці знахідки, – наголосив Євген Василенко. – Окремо звертаюсь до батьків з проханням донести до дітей основні правили безпеки при можливому виявленні ними ВНП».

Агентство Телевидения Новости