Харківським рятувальникам почали надходити перші повідомлення про повалені дерева (оновлюється)

10 липня станом на 18:50 харківські рятувальники виїжджали на виклики з приводу повалених внаслідок негоди дерев два рази.

Про це повідомив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко.

Так, на проспекті Перемоги навпроти будинку №70 впало дерево на автомобілі. Пошкоджено 3 автівки. На місце направлено 2 відділення ДСНС. Також на проспекті Перемоги, 76, на трамвайні колії впало дерево. Направлено одне відділення ДСНС.

Інформація оновлюється.

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