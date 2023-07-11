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За добу допомога ДСНС у ліквідації наслідків негоди знадобилася чотири рази
Протягом доби з 10 по 11 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж;
12 – для надання допомоги населенню;
1 – інші виїзди.
За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС чотири рази залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучена та знешкоджена 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.