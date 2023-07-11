За добу допомога ДСНС у ліквідації наслідків негоди знадобилася чотири рази

Протягом доби з 10 по 11 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС чотири рази залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучена та знешкоджена 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости