Вночі Україну атакували 28 дронів-камікадзе – 26 вдалося знищити

У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе, повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

В результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

За даними ДСНС України, рятувальники Фастівського та Обухівського районів Київської області залучалися до огляду місця падіння уламків на території приватних домоволодінь, де відбулися пошкодження та ліквідували загоряння трав’яного настилу. Жертв та потерпілих немає.

Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

Агентство Телевидения Новости