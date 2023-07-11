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ЗСУ за 5 тижнів звільнили майже стільки ж території, скільки рф захопила за пів року

ЗСУ за 5 тижнів звільнили майже стільки ж території, скільки рф захопила за пів року

Українські захисники в ході контрнаступних операцій з початку літа 2023 року звільнили стільки ж території, скільки армія окупантів захопили більш ніж за шість місяців. Сили оборони повернули контроль над понад 250 квадратними кілометрами території.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни відзначається, що цифри в офіційних звітах Міноборони України про звільнені території відрізняються від даних ISW, тому що Київ «по-різному розраховував свій первісний контроль над територією», пише УНІАН.

«Російські сили захопили всього 282 квадратних кілометри на всьому театрі військових дій з 1 січня (2023 року). За п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців», — йдеться у звіті.

За інформацією експертів, з початку визвольної операції Сили оборони відбили приблизно 253 кв. кілометри українських земель.

Агентство Телевидения Новости

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