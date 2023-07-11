Вищий антикорсуд стягнув активи російського пропагандиста Артємія Лєбєдєва

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мін’юсту про стягнення українських активів російського пропагандиста Артємія Лєбєдєва.

Рішенням ВАКС в дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва площею 138 та 193 квадрати відповідно. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Лєбєдєв, якого дехто називає дизайнером, відкрито поширює антиукраїнську пропаганду. Він відвідує окуповані території, зокрема Запорізьку атомну електростанцію. Через це він був внесений до санкційного списку. Майно Лєбєдєва конфіскували в рамках механізму, розробленого ЦПК разом з партнерами», — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости