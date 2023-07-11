Розповсюджували «зілля» у прифронтових районах: організатора наркоторгівлі засуджено до 7 років

У 2022 році військовослужбовець створив злочинну групу та організував її діяльність, спрямовану на збут наркотичних засобів з метою отримання незаконного прибутку. До групи залучив товариша по службі та мешканця Харківської області.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Вказані особи влітку та восени 2022 року незаконно придбали та зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який в жовтні 2022 року незаконно збули.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання вилучено понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 мільйонів гривень.

Двох спільників наркоділка були засуджені раніше. Суд присудив їх до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна організатора злочинної групи наркоділків. (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську.

Агентство Телевидения Новости