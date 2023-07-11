На Харківщині дорожники працюють на 12 зруйнованих мостах

Капітальному відновленню на Харківщині підлягає ще 12 зруйнованих штучних споруд. Зараз на об’єктах тривають підготовчі роботи, дорожники влаштовують будівельні майданчики та фундаменти споруд.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Також не забуваємо про експлуатаційне утримання мостів і шляхопроводів. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду наразі в роботі 7 штучних споруд».

Спочатку повномасштабного військового вторгнення в Харківській області було зруйновано 26 штучних споруд. В об’їзд зруйнованих мостів дорожники звели вже 25 тимчасових переправ.

Агентство Телевидения Новости