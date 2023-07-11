У Лозівському району розшукують неповнолітню дівчину

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження неповнолітньої Діани Нємих, 2005 року народження.

11 липня близько 00:30 до районного відділу поліції звернулась бабуся дівчини, яка повідомила, що, коли родина лягла спати, дівчина непомітно пішла з дому. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Її прикмети: зріст близько 165 см, коротке світло-каштанове волосся, чуб висвітлений, карі очі.

Була одягнена в блакитну спідницю з білими квітами, легкий светр, темно-зелені кросівки, має чорну сумочку на ланцюжку.

Поліція звертається до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану та просить телефонувати 102 або (057) 459 00 64.

Агентство Телевидения Новости