Нова соцмережа Threads обійшла ChatGPT: зареєструвалися вже 100 мільйонів користувачів

З моменту запуску 6 липня нова соцмережа Threads, конкурент Twitter, зібрав 100 мільйонів користувачів, що робить дітище Марка Цукерберга найбільш швидкозростаючим онлайн-сервісом в історії. І це при тому, що поки він доступний не всім. АТН також вже приєдналися до нової мережі.

Для порівняння, чат-бот ChatGPT, який до цього був лідером за швидкістю залучення аудиторії, для досягнення 100 млн активних користувачів знадобилося два місяці. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The Verge.

Threads вдалося перетнути позначку в 50 млн завантажень вже менш ніж через 24 години після старту. При цьому доступність програми все ще обмежена для багатьох. Наприклад, нову соцмережу не можна офіційно використовувати в Євросоюзі, росіянам вона теж не доступна.

Twitter, яким володіє Ілон Маск, схоже, не зрадів успіхам конкурента і пригрозив судовим позовом Meta Цукерберг. Компанія Маска стверджує, що в Threads найняли колишніх співробітників твіттера, які «мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації».

Хоча цифри не можна порівнювати безпосередньо, станом на листопад 2022 року у Twitter було приблизно 260 мільйонів монетизованих щоденних активних користувачів. Водночас наголошується, що зміни, які вже відбуваються і ще мають бути в Twitter з приходом Маска, призвели до того, що багато користувачів стали шукати альтернативні платформи.

Агентство Телевидения Новости