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Прогноз погоди по Харкову та області від гідрометеорологічного центру

Прогноз погоди по Харкову та області від гідрометеорологічного центру

12 липня – мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 11-13 С°, вдень 19-21 С°, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області вдень невеликий короткочасний дощ, температура повітря вночі 10-15 С°, вдень 18-23 С°.

13 липня – мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря вночі 11-13 С°, вдень 19-21 С°.

Агентство Телевидения Новости

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