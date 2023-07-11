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Прогноз погоди по Харкову та області від гідрометеорологічного центру
12 липня – мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 11-13 С°, вдень 19-21 С°, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області вдень невеликий короткочасний дощ, температура повітря вночі 10-15 С°, вдень 18-23 С°.
13 липня – мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Температура повітря вночі 11-13 С°, вдень 19-21 С°.