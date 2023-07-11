Peugeot 205 відсвяткували ювілей однієї з найпопулярніших моделей

Знаменитий Peugeot 205 відзначає своє 40-річчя. Він вважається однією з найбільш знакових моделей в історії французької марки.

Випущено понад 5 мільйонів Peugeot 205., повідомляє видання «Фокус».

Палітра моделі була широкою і різноманітною – вона включала кабріолет, заряджені версії та модифікації для ралі “Париж-Дакар”.

Хетчбек Peugeot 205 дебютував у 1983 році і випускався аж до 1998 року. За 15 років випущено понад 5 мільйонів цих авто і свого часу це була наймасовіша модель Peugeot. Лише наступник Peugeot 206 перевершив цей показник.

Peugeot 205 був недорогим, але при цьому стильним і чудовим в управлінні. Він став першим французьким компактним авто з економічним дизелем, але також пропонували заряджений 128-сильний Peugeot 205 GTi ,та навіть лімітований варіант Turbo 16 потужністю 200 к. с.

Його гоночні версії виграли 16 етапів чемпіонату світу з ралі WRC і навіть двічі перемагали в легендарному марафоні «Париж-Дакар».

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