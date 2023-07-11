Трамваї №16,16А та 27 на два дні змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 12 та 14 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі. У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградській – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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