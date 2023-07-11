Гаджети для дистанційного навчання передали дітям Харківщини

Учням шкіл Балаклійської громади Ізюмського району передали 536 гаджетів для дистанційного навчання – 290 планшетів та 246 хромбуків.

Ці девайси наші діти отримали від Представництва Дитячого фонду ЮНІСЕФ за активного сприяння Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та народної депутатки України Марії Мезенцевої, повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Безпека дітей та створення їм умов для повноцінної освіти навіть під час воєнного стану були й залишаються для нас пріоритетними задачами. Спільно працюємо для дітей Харківщини далі.

Агентство Телевидения Новости