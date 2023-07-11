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У середу трамвай №20 курсуватиме за зміненим маршрутом

У середу трамвай №20 курсуватиме за зміненим маршрутом

Рух трамваїв на вул. Клочківській, у проїзді Рогатинському, пров. Пискунівському, пров. Лосівському, на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Новгородської до вул. Євгена Котляра, буде припинений з 10:00 до 15:00 12 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так: 

№20 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська»;

№20 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Агентство Телевидения Новости

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