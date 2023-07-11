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Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдона-2023

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдона-2023

У 1/4 фіналу змагань українка у трьох сетах несподівано обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек (Польща) за 2 години та 53 хвилини.

Здавалося б, дуже напружений матч, Іга – перша ракетка, Еліна старша за польку на 8 років, і фізично українка могла просісти. Однак не все так просто, повідомляє «sport.ua».

У першому сеті Еліна поступалася 3:5, але зробила два брейки й здобула перемогу 7:5. Доля другої партії визначилася на тай-брейку – 7:5 на користь Свьонтек.

У вирішальному третьому сеті Світоліна виграла два гейми на подачі суперниці й здобула перемогу 6:2.

Світоліна вийшла в 1/2 фіналу Вімблдону вдруге в кар’єрі. У півфіналі суперницею українки стане чешка Маркета Вондроушова.

Агентство Телевидения Новости

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