У Харкові на станції метро затримали чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку

Протягом доби з 11 по 12 липня працівники підрозділів поліції Харківщини відреагували на 1139 повідомлень про правопорушення і події.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 9 осіб. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

На станції метро «Студентська» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 28-річного харків’янина, який розшукується за вчинення крадіжки. Повідомлено ініціатора розшуку.

Правоохоронці склали 5 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 343 воєнних злочина, з яких найбільше 7644 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 630 — за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости