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Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Куп’янському району: одна людина зазнала поранень

Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Куп’янському району: одна людина зазнала поранень

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп’янського району пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У селі Хатнє Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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