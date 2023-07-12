Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Куп’янському району: одна людина зазнала поранень

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп’янського району пошкоджено 4 приватних будинки. Поранення зазнав 74-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

У селі Хатнє Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости