У Борівській громаді горів зерновий склад: гасінню завадили безперервні обстріли

Протягом доби з 11 липня по 12 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

1 – чергування;

5 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

О 19:40 російські окупанти обстріляли село Вишневе Борівської громади. Виникло загоряння насіння соняшника у складському приміщенні. До місця події вирушили рятувальники 60-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганського гарнізону ДСНС та через постійні повторні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости