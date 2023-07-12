У Борівській громаді горів зерновий склад: гасінню завадили безперервні обстріли
Протягом доби з 11 липня по 12 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
1 – чергування;
5 – для надання допомоги населенню;
3 – інші виїзди.
О 19:40 російські окупанти обстріляли село Вишневе Борівської громади. Виникло загоряння насіння соняшника у складському приміщенні. До місця події вирушили рятувальники 60-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганського гарнізону ДСНС та через постійні повторні обстріли вони змушені були повернутися до місця постійної дислокації.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.