Не всі переселенці продовжать отримувати виплати: які категорії ВПО втратили допомогу

Кабінет міністрів продовжив виплати переселенцям до кінця січня 2024 року. Проте деякі категорії втратять цю допомогу.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на Міністерство соцполітики.

Допомога автоматично продовжиться для всіх ВПО, які проживають в Україні та чий майновий стан потребує державної підтримки, у звичних розмірах:

3 тисячі гривень — для людей інвалідністю та дітей;2 тисячі грн — для всіх інших громадян.

Водночас виплати скасують людям, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (це службове відрядження, стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);повернулися до свого місця проживання.

Крім того, з 1 вересня 2023 року виплати припинять громадянам, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Зокрема, держава скасує виплати тим, хто:

придбав транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);придбав на суму понад 100 тисяч грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);має на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більш як 100 тисяч грн;придбав іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч грн;має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Громадян повідомлять про припинення виплат, якщо за результатами перевірки через державні реєстри для цього виникнуть підстави. У разі незгоди можна буде оскаржити рішення органу соцзахисту.

Також уряд надав можливість отримувати допомогу переселенцям, у яких народились діти після переміщення.

Крім того, тепер можна дистанційно відмовитись від статусу ВПО без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Допомога переселенцям

Це одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 мільярдів грн.

Наразі виплати отримують понад 2,6 млн людей, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки й переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій.

Станом на 11 липня на виплати ВПО за перший період липня уряд спрямував 4 млрд гривень.

Агентство Телевидения Новости