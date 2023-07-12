Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 61

На ділянці Зміївської траси можливі ускладнення руху: ремонтують міст

На ділянці Зміївської траси можливі ускладнення руху: ремонтують міст

12 липня на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (в межах села Задонецьке) можливо ускладнення руху з 09:00 до 16:00.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Причина – проведення аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді.

Служба відновлення просить дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі дорожників.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 