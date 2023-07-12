На ділянці Зміївської траси можливі ускладнення руху: ремонтують міст

12 липня на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (в межах села Задонецьке) можливо ускладнення руху з 09:00 до 16:00.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Причина – проведення аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді.

Служба відновлення просить дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі дорожників.

Агентство Телевидения Новости