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На ділянці Зміївської траси можливі ускладнення руху: ремонтують міст
12 липня на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка (в межах села Задонецьке) можливо ускладнення руху з 09:00 до 16:00.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Причина – проведення аварійних робіт на тимчасовій штучній споруді.
Служба відновлення просить дотримуватись правил дорожнього руху, звертати увагу на дорожні знаки та не перешкоджати роботі дорожників.