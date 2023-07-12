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У четвер П’ятихатки та сусідні райони залишаться без води

У четвер П’ятихатки та сусідні райони залишаться без води

У зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні на насосній станції П’ятихатки з метою підготовки споруд водопостачання до роботи у осінньо-зимовий період тимчасово з 08:00 до 20:00 13 липня буде припинено водопостачання.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал».

Без води залишаться наступні райони:

– с. П’ятихатки;

– с. Лісне;

– с. Родичі;

– с. Флоринка;

– території гольф-клубу.

На час ремонтних робіт підвезення води буде здійснюватися автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Миру, 2, проспект Курчатова, 10, селище Лісне (біля церкви) з 9:30 до 18:00.

Агентство Телевидения Новости

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