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У четвер П’ятихатки та сусідні райони залишаться без води
У зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні на насосній станції П’ятихатки з метою підготовки споруд водопостачання до роботи у осінньо-зимовий період тимчасово з 08:00 до 20:00 13 липня буде припинено водопостачання.
Про це повідомили у КП «Харківводоканал».
Без води залишаться наступні райони:
– с. П’ятихатки;
– с. Лісне;
– с. Родичі;
– с. Флоринка;
– території гольф-клубу.
На час ремонтних робіт підвезення води буде здійснюватися автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Миру, 2, проспект Курчатова, 10, селище Лісне (біля церкви) з 9:30 до 18:00.