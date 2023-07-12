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Правоохоронці показали наслідки атаки на Куп’янщину: ворог використовує авіабомби та дрони-камікадзе

Правоохоронці показали наслідки атаки на Куп’янщину: ворог використовує авіабомби та дрони-камікадзе

11 липня близько 20:00 російські військові завдали авіаудари по селу Кучерівка Куп’янського району. За попередніми даними, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250.

Пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 74-річний місцевий мешканець, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також окупанти обстріляли село Хатнє Куп’янського району. В результаті обстрілу сталась пожежа одноповерхової будівлі. Попередньо, удар був завданий БпЛА.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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