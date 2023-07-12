9 років ув’язнення з конфіскацією отримала жінка, яка стала при окупантах «старостою» села на Харківщині

У червні минулого року жінка добровільно обійняла посаду «помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління» у так званій «ТЦА Куп’янського району Харківської області». Фактично вона була призначена «старостою» села Старовірівка.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

На вказаній псевдопосаді жінка координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації, обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру, а також узгоджувала з представниками зс рф пересування осіб окупованими територіями Куп’янського району Харківської області.

Після деокупації смт Шевченкове правоохоронці затримали колаборантку в порядку статей 208, 615 КПК України.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 49-річну мешканку смт Шевченкове Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Жінці призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 14 років з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна на користь держави.

Під час судового розгляду жінка свою вину не визнала.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу, в якій просила звільнити засуджену від покарання із застосуванням ст. 75 КК України.

Харківський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости