Неповнолітню дівчину з Лозової поліція знайшла на харківському вокзалі

11 липня близько 00:30 до Лозівського районного відділу поліції звернулась бабуся 17-річної дівчини. Вона повідомила, що коли родина лягла спати, онука непомітно пішла з дому та не повернулася.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, були орієнтовані всі підрозділи поліції Харківської області. Протягом дня дівчину знайшли на харківському залізничному вокзалі та повернули бабусі, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Жодних протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було.

З неповнолітньою провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости