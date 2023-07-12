Окупанти обстріляли Золочівську громаду: є руйнування в селі Одноробівка, пошкоджені енергомережі

12 липня близько 09:50 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Золочівської громади.

Прямим влучанням пошкоджено гараж та господарчі споруди. Окрім того, через обстріли відсутнє енергопостачання, повідомили в ХОВА. Обійшлося без жертв.

Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п’ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає.

Агентство Телевидения Новости