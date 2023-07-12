Поліція протягом години розшукала літнього чоловіка в Ізюмському районі

Жодних протиправних дій щодо розшукуваного скоєно не було.

11 липня близько 20:00 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці територіального центру соціального обслуговування Ізюмської міської ради, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Жінка заявила, що підопічний центру пішов із закладу та не повернувся. Також заявниця зазначила, що чоловік має розлади пам’яті. Поліцейські негайно розпочали пошуки 62-річного чоловіка. Прикмети зниклого повідомили усім патрульним нарядам.

Протягом години працівники поліції знайшли чоловіка на одній з вулиць у місті Ізюм та повернули до територіального центру.

Агентство Телевидения Новости