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13 липня у П’ятихатках та інших селищах тимчасово не буде води

13 липня у П’ятихатках та інших селищах тимчасово не буде води

З метою підготовки водопровідних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період КП «Харківводоканал» 13 липня проведе планово-попереджувальні роботи на насосній станції «П’ятихатки».

Як повідомили на підприємстві, на час проведення робіт, з 8:00 до 20:00, буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісове, Родичі та Флоринка.Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства з 9:30 до 18:00 за адресами: бул. Миру, 2, пр. Академіка Курчатова, 10, селище Лісове (біля церкви), інформують на сайті міськради. 

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