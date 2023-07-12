Навчання в школах офлайн можливе лише за наявності укриттів, що відповідають нормам ДБН

Під час брифінгу начальник Харківської ОВА наголосив, що рішення Ради оборони області про дозвіл на офлайн-навчання розповсюджуватиметься тільки на ті заклади освіти, які створять безпечне середовище.

Незалежно від форми власності у закладі освіти або поряд з ним мають бути укриття, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-5-97 Будинки й споруди. Захисні споруди цивільного захисту, які затверджені наказом від 27.12.2017 №342, повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.

«Насамперед це сигнал до органів місцевого самоврядування щодо необхідності облаштування укриттів і приведення їх до відповідних вимог. Необхідно працювати над тим, щоб захисних споруд з’являлося більше. Крім того, рішення щодо можливості офлайн-освіти будуть ухвалювати самі навчальні заклади. Тобто надається можливість комбінованої форми навчання. Наприклад, це дозволить проводити окремі практичні заняття в укриттях зі школярами або студентами», – сказав Олег Синєгубов.

Також він зазначив, що заклади освіти на деокупованих територіях та у громадах, які значно постраждали від обстрілів, найвірогідніше так і продовжать онлайн-навчання. Зокрема, Чугуївська громада вже ухвалила рішення про дистанційну освіту.

«Обов’язково має бути проведено перевірку закладів освіти та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів, а також готовність систем оповіщення, зокрема, для дітей із порушеннями зору та слуху. Мають бути позначені шляхи евакуації. Усі необхідні вимоги до навчальних закладів доведені. Пофарбувати підвальне приміщення і сказати, що це укриття – не вийде», – підкреслив начальник Харківської ОВА.

Начальник ГУ НПУ в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що працівники поліції спільно з ДСНС наразі проводять перевірку наявності укриттів та бомбосховищ у приміщеннях навчальних закладів та їх відповідності до безпечного використання.

«Якщо ваш заклад вирішив працювати, бере на себе відповідальність за те, що там будуть діти перебувати, то перш за все ДСНС і поліція перевірять, чи є у закладі відповідне укриття і як ви будете реагувати на ту чи іншу небезпеку», – сказав Володимир Тимошко.

За словами т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Харківській області Сергія Чабаня, у захисній споруді згідно з ДБН має бути у належному стані низка інженерних заходів: системи вентиляції, вибухонебезпечність, відповідність дверей, пожежна сигналізація, водопостачання, каналізація тощо.

Агентство Телевидения Новости