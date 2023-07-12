Оголошено підозру ще одній поплічниці окупантів на Куп‘янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, під час захоплення смт Дворічна Куп’янського району місцева жителька з власної ініціативи пішла на співпрацю з окупантами. Торік у липні вона обійняла посаду «в.о. директора Пристанційної гімназії».

Колаборантка під час батьківських зборів у приміщенні гімназії повідомила батькам учнів, що навчання переходить на стандарти освітнього процесу рф, а викладання предметів буде проводитись виключно російською мовою.

Крім того, «директорка» запропонувала вчителям перепідписати трудові договори відповідно до російського законодавства.

Агентство Телевидения Новости