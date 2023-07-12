700 продуктових наборів передали жителям Липецької громади на Харківщині

Доставили допомогу постраждалим громадянам населених пунктів Липецької ОТГ поліцейські разом з громадськими організаціями «Рестарт», «Я Врятований» та благодійним фондом «Іріс Хелп».

Громадянам роздали м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби, крупи, печиво, чай, сіль, згущене молоко, олію та борошно, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Для маленьких мешканців громади передали 60 дитячих наборів з солодощами, а також іграшки, одяг, рюкзаки, взуття.

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