Другий день саміту у Вільнюсі. Patriot від Німеччини та 30 Bushmaster від Австралії

Розмови про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО тривають, заявив президент Зеленський за результатами перемовин з канцлером Шольцом на полях саміту Альянсу, який триває у Вільнюсі.

Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot і ракети для них. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору! Окремо президент подякував прем’єру Австралії Албенізі за розмову і повне політичне розуміння, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зеленський підкреслив, що «тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру».

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