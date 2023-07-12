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Жіноча збірна України бойкотуватиме турнір із боротьби в Будапешті

Жіноча збірна України бойкотуватиме турнір із боротьби в Будапешті

Причина – допуск російських спортсменок до змагань.

Національна жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме міжнародний рейтинговий турнір з боротьби, що з 13 по 16 липня повинен відбутися у Будапешті. Причина – допуск російських спортсменок до змагань. Цю інформацію джерелу підтвердив президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, повідомляє «sport.ua».

Ще кілька днів тому була інформація, що українські жінки візьмуть участь у цьому турнірі, щоправда тоді ще не було інформації про участь на змаганнях представниць країни-агресора.

Чоловіча команда під керівництвом Василя Федоришина змагатиметься на турнірі у Будапешті. У чоловічих змаганнях не буде представників росії та білорусі.

Агентство Телевидения Новости

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