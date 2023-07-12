Як змінилась вартість борщового набору у 2023 році

Вартість борщового набору в Україні за останні 5 років зросла у 2,2 рази, а лише за останній рік – у 1,4 рази.

Для розрахунку собівартості вартості борщового набору враховувалися ціни на капусту, картоплю, буряк, моркву, цибулю, томатну пасту, а також свинину. До розрахунку не бралися приправи (сіль, перець тощо), які зазвичай додаються на свій смак.

Усі ціни порівнювались на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів формується на основі даних різних супермаркетів, повідомляє «Економічна правда».

Зібрати борщовий набір зараз можна майже за 190 грн. Левову частку грошей треба віддати саме за м’ясо. Приготувати пісний борщ коштуватиме близько 80 грн. Також велика частина витрат піде на томатну пасту.

На початок травня вартість борщового набору становила 191 грн. При цьому, вартість картоплі та буряка була вдвічі меншою, ніж на 10 липня. А от вартість капусти – більш, ніж вдвічі вищою.

Загалом, за останні 4 місяці найменше змінювалась вартість свинини – в межах кількох гривень. Помітно зростала вартість картоплі та буряка. А вартість моркви та томатної пасти знизилась порівняно з квітнем.

Агентство Телевидения Новости