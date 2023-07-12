Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:18
Просмотров: 90

Не умовне покарання для чоловіка, який ухилявся від проходження військової служби

Не умовне покарання для чоловіка, який ухилявся від проходження військової служби

За принципової позиції Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Прокурори довели вину 28-річного харків’янина. У січні 2023 року чоловік, будучи ознайомленим про кримінальну відповідальність за неявку по повістці, в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримав повістку під особистий підпис, у якій було зазначено дату прибуття та номер команди, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

При цьому жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров`ям або підстав, які можуть стати причиною для ухилення від призову за мобілізацією з боку чоловіка не надходило.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 