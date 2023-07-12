Не умовне покарання для чоловіка, який ухилявся від проходження військової служби

За принципової позиції Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Прокурори довели вину 28-річного харків’янина. У січні 2023 року чоловік, будучи ознайомленим про кримінальну відповідальність за неявку по повістці, в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримав повістку під особистий підпис, у якій було зазначено дату прибуття та номер команди, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

При цьому жодних заяв чи скарг щодо проблем зі здоров`ям або підстав, які можуть стати причиною для ухилення від призову за мобілізацією з боку чоловіка не надходило.

Агентство Телевидения Новости