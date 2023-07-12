Китай збільшив експорт авто в Росію до рекордних показників

Від початку року Китай експортував до РФ близько 287 тисяч автомобілів.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у в’язі з вторгненням РФ в Україну, китайські автовиробники за 5 місяців 2023 року експортували в Росію більше автомобілів, ніж будь-куди.

Китай експортував близько 287 тис автомобілів до Росії з січня по травень, що майже вдвічі більше, ніж до Мексики, яка отримала 159 тис втомобілів. Третьою після РФ та Мексики йде Бельгія (120 тис авто), повідомляє Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі, таким чином Китай заповнив порожнечу, яку залишили світові виробники, які пішли з ринку РФ.

За весь 2022 рік Китай експортував до Росії близько 162 тис автомобілів.

Chery, Geely і Great Wall є трьома найбільшими китайськими брендами в Росії, на які припадає третина продажів нових автомобілів в першій половині цього року.

Агентство Телевидения Новости