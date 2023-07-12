Ворожий удар повністю зруйнував приватну оселю в Богодухівському районі

12 липня близько опівдня ворог знову завдавав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС.

О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости