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7 років за ґратами проведе жителька Добропілля на Донеччині

7 років за ґратами проведе жителька Добропілля на Донеччині

Жінка передавала голосові повідомлення про місця дислокації ЗСУ.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури жительку Добропілля Покровського району визнано винною у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Суд призначив їй покарання – 7 років позбавлення волі, повідомляє Генеральна прокуратура.

Прокурори довели, що у квітні та травні 2022 року жінка відправляла знайомій з Воронежа рф голосові повідомлення з даними про розташування підрозділів Збройних Сил України у м. Добропілля. Спілкувалися за допомогою мобільного телефону через месенджер.

У цей же період засуджена збирала відомості про рух техніки і розміщення особового складу українських військ. Вона передавала цю інформацію своїй подрузі під час зустрічей. Та, в свою чергу, зливала отриману інформацію на користь держави-агресора.

На вирок суду засуджена чекала під вартою.

Зазначимо, що за протиправну діяльність подруга засудженої теж отримала вирок – 8 років позбавлення волі. Наразі вона відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Агентство Телевидения Новости

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