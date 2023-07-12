Країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України

У ній йдеться про довгострокову безпеку та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, пише «Громадське».

Зі слів очільника Офісу президента, гарантії безпеки від країн G7 передбачають:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску;заморожування активів;створення механізмів стягнення репарацій;судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

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