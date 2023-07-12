Швейцарська компанія допоможе у розмінуванні Харківщини

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 12 липня, зустрівся з генеральним менеджером компанії «Global Clearance Solutions» Філіппом фон Міхаелісом.

Філіп фон Міхаеліс зазначив, що GCS виробляє машини для розмінування та допомагає очищати території від вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в Україні компанія вже постачає обладнання в ДСНС, поліцію, ЗСУ та планує проводити тематичні тренінги для населення, повідомляють на сайті міськради.

Також він повідомив, що GCS розглядає можливість будівництва філії німецького заводу в Україні, і це може бути у Харкові. Ігор Терехов наголосив, що міська влада надасть всебічну підтримку швейцарській компанії.

Нагадаємо, що у травні Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та компанія GCS підписали меморандум про співпрацю, щоб залучити машини розмінування для очищення від мін та боєприпасів деокуповані райони Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Загалом GCS планує поставити в Україну близько 20 таких машин.

Агентство Телевидения Новости