Хто з українців ризикує втратити виплати пенсії

Пенсія 2023 року може змінитися для певних категорій громадян, а деякі з українців ризикує втратити виплати. Закон України “Про обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування” та наказ “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання” регулює відповідні перевірки.

Уряд України має намір провести верифікацію соціальних виплат. Серед іншого, це також стосується і пенсіонерів, які отримують виплати від держави. Тому деякі з них можуть раптово залишитися без пенсії, пише видання «Фокус».

Представники Пенсійного фонду України оцінять правомірність надання пенсійних виплат і щомісячного довічного грошового утримання.

Пенсія 2023 року не надаватиметься у разі певних причин. Зокрема, це стосується таких обставин:

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяцівпенсіонеру призначили пенсію за документами, що мають помилки або невідповідностіякщо пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордонотримання виплат на підставі фальшивих або недійсних документівякщо пенсіонер помер — у такому разі пенсію забирають відповідно до законодавчих моментівякщо пенсіонер переселенець і змінив місце проживання, не повідомивши відповідні органи.

Одержувач пенсії може її втратити. Для того, щоб раптово залишитися без державних виплат, потрібно перевірити чи все гаразд із документами.

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