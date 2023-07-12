До суду скерований обвинувальний акт щодо ексначальника Управління СБУ в Харківській області.

За держзраду йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, його обвинувачують у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у березні поточного року, після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.

Його обвинувачують у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

У ході розслідування було встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил рф. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.

Зокрема, він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні.

Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

До того ж, в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости