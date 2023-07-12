На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону

Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed”. Усього в ударі було долучено 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи знищено 11 ударних БпЛА.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна”, протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

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