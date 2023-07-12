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Уряд заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін

Уряд заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін

Неодноразово споживачі в Україні стикалися з вивісками аптек та аптечних мереж, які містили у своїй назві слова “низькі ціни”, “оптові ціни”, “соціальний”, “доступний” тощо. Такі назви можуть вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу.

Кабінет Міністрів України заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін та порівнювати себе з конкурентами, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Відтепер на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу не дозволяється вказувати рівень або іншу ознаку цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також не можна вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення. Окрім того, не допускається порівняння з іншими аптечними закладами.

Агентство Телевидения Новости

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