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МОН рекомендує вишам та професійним коледжам з 1 вересня перейти на офлайн-навчання

Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, Міносвіти пропонує з 1 вересня перейти в аудиторний формат навчання.

Зазначається, що епідемія COVID-19, а потім і збройна агресія російської федерації призвели до незаперечного зниження якості освіти, пов’язаного з відсутністю ефективного зворотного зв’язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп’ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо, пише видання «Цензор.нет».

В МОН наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають у зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу С-300 та аналогічних.

Попри рекомендацію, заклади будуть самі визначати: переходити в аудиторії чи ні.

Агентство Телевидения Новости

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