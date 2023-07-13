Європа потерпає від жахливої спеки

В окремих країнах Європи температура подекуди може сягати 48,8° С.

По частині південної Європи та північно-західної Африки прокотилася хвиля спеки, яка може побити рекордні температури найближчими днями. Про це пише BBC News, повідомляє видання «Фокус».

Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40°С. В Італії температура може сягати 48,8°С.

Італійські ЗМІ повідомили про смерть від спеки 40-річного дорожнього працівника на півночі Італії. Він наносив дорожню розмітку, знепритомнів від спеки.

Така спекотна погода принесе екстремальні умови в найближчі кілька днів. Метеорологічна служба каже, що температура досягне піку в п’ятницю.

Натомість по місту Харків 13 липня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря вдень 25 – 27°, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області температура повітря вдень 24 – 29°.

Агентство Телевидения Новости