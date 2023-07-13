Гутерріш запропонував Росії продовжити зернову угоду в обмін на підключення «Россєльхозбанка» до SWIFT

Це було однією із вимог Кремля щодо продовження угоди.

Як йдеться в повідомленні речника Гутерріша Стефана Дюжарріка, генсек ООН у середу, 12 липня, надіслав листа президенту РФ, в якому виклав вище згадану пропозицію, «спрямовану на узгодження життєво важливої подальшої реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з необхідністю зберегти Чорноморську ініціативу в дії», повідомляє «zn.ua».

В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з Російської Федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема зазначають, що від закриття Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждають незахищені верстви в усьому світі внаслідок ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.

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