Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 119

Гутерріш запропонував Росії продовжити зернову угоду в обмін на підключення «Россєльхозбанка» до SWIFT

Гутерріш запропонував Росії продовжити зернову угоду в обмін на підключення «Россєльхозбанка» до SWIFT

Це було однією із вимог Кремля щодо продовження угоди.

Як йдеться в повідомленні речника Гутерріша Стефана Дюжарріка, генсек ООН у середу, 12 липня, надіслав листа президенту РФ, в якому виклав вище згадану пропозицію, «спрямовану на узгодження життєво важливої подальшої реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з необхідністю зберегти Чорноморську ініціативу в дії», повідомляє «zn.ua».

В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з Російської Федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема зазначають, що від закриття Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждають незахищені верстви в усьому світі внаслідок ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 