Гутерріш запропонував Росії продовжити зернову угоду в обмін на підключення «Россєльхозбанка» до SWIFT
Це було однією із вимог Кремля щодо продовження угоди.
Як йдеться в повідомленні речника Гутерріша Стефана Дюжарріка, генсек ООН у середу, 12 липня, надіслав листа президенту РФ, в якому виклав вище згадану пропозицію, «спрямовану на узгодження життєво важливої подальшої реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з необхідністю зберегти Чорноморську ініціативу в дії», повідомляє «zn.ua».
В офісі ООН наголошують на важливості експорту продовольства та добрив як з Російської Федерації, так і з України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема зазначають, що від закриття Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждають незахищені верстви в усьому світі внаслідок ймовірного подальшого зростання світових цін на продукти харчування та добрива.