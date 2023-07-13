В Україну повернули тіла 19 військових, які загинули в російському полоні

Про це під час круглого столу заявив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Як повідомляє «Слово і Діло», Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули у російському полоні.

Про це під час круглого столу заявив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

За його словами, тіла ще чотирьох українських захисників мають повернути найближчими днями.

«Ми 19 тіл привезли, вони загинули у полоні. Ще 4 привеземо найближчими днями. Це ті, хто був у полоні та там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ті тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть не повернути», – сказав Котенко.

Агентство Телевидения Новости