Предстоятель УГКЦ зустрівся з мером Харкова

Глава УГКЦ Святослав у межах душпастирського візиту до Харкова зустрівся з міським головою — Ігорем Тереховим. Під час зустрічі йшлося про актуальні проблеми міста, яке потерпає від війни та про те, чим Церква може допомогти.

Блаженніший Святослав пригадав останню зустріч з міським головою рік тому і підкреслив, що та зустріч дала можливість бути голосом Харкова перед світом, повідомляє релігійно-інформаційна служба України.

Ігор Терехов розповів про багато руйнувань, яких зазнало місто і про зусилля у його відбудові.

За словами Терехова, з деокупованих територій до Харкова приїхало понад 160 тисяч осіб, які гостро потребують гуманітарної допомоги.

Він зазначив, що нині це найбільший виклик, адже так важливо роз’яснювати людям і агітувати молодь до повернення на рідну землю з закордону.

Предстоятель пригадав, що основною темою Синоду єпископів УГКЦ, який цього року відбуватиметься у Римі, буде супровід українських біженців за кордоном.

Агентство Телевидения Новости